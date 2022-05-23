Российские школьники примут участие в Азиатской олимпиаде по физике

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Учащиеся российских школ примут участие в Азиатской олимпиаде по физике «APhO 2022». Соревнование пройдет в дистанционном формате. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

— Стартует Азиатская олимпиада по физике, она продлится до 31 мая в городе Дехрадун в дистанционном формате. Страной-организатором выступает Индия. Российская команда примет участие в олимпиаде в дистанционном формате, — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники будут проходить испытания на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).

Состав сборной России был определен еще в феврале этого года в рамках квалификационных сборов. В течение года на базе МФТИ и образовательного центра «Сириус» школьники проходили отбор и подготовку.

Всего участие в олимпиаде примут учащиеся из более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в пресс-службе.

15 мая стало известно, что ученик столичной школы стал абсолютным победителем 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Соревнование проходило в очном формате в Ташкенте.