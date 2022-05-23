Вооруженные налетчики два раза напали на магазин на севере Москвы

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Россия, Москва, Яхромская улица Карта всех событий

Задержаны трое мужчин, причастных к двум вооруженным налетам на один и тот же магазин. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным ведомства, злоумышленники два раза нападали на торговую точку на Яхромской улице. Угрожая сотрудникам, они похищали товары и скрывались на автомобиле.

Сумма общего материального ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Все трое задержаны. Выяснилось, что один из них ранее был судим. По фактам нападения возбуждено два уголовных дела по статье «Разбой». Фигуранты заключены под стражу.

В ходе обысков в жилищах мужчин обнаружены ножи и бейсбольная бита. Также изъят автомобиль одного из подозреваемых.

— Предположительно злоумышленники могут иметь отношение еще к пяти эпизодам аналогичных преступлений, — резюмировал Васенин.

В пятницу, 20 мая, сообщалось, что суд отправил в колонии участников ОПГ, обвиняемых в разбое, убийствах и терроризме.