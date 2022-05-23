Российская армия уничтожила более 300 украинских самолетов и вертолетов

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Вооруженные силы России с начала военной спецоперации ликвидировали свыше 300 самолетов и вертолетов ВСУ. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотников и 319 ЗРК.

Кроме того, армия России поразила 3226 вражеских танков, 421 установку РСЗО, 1643 орудия полевой артиллерии и 3106 единиц автомобильной спецтехники ВСУ, передает РИА Новости.

16 мая российские средства противовоздушной обороны сбили украинский бомбардировщик Су-24. Вражеский объект сбили в районе острова Змеиный.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.