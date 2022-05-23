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Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду жилья в июне.

Лето — это всегда отличное время для того, чтобы заключать долгосрочный договор аренды жилья, потому что именно в этот период освобождается большое количество квартир. На лето из города уезжают многие студенты, а также те, кто может позволить себе взять длительный отпуск. Как правило, летом цены уменьшаются как минимум на пять процентов, в этом году они могут снизиться на 10 процентов. Такой прогноз дал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич считает, что цены в среднем снизятся на семь процентов. Она также отметила, что лучший способ экономии — искать «летние» квартиры, которые сдают обычно пенсионеры на время дачного сезона. Краткосрочные объекты могут сдаваться по цене до 30 процентов меньше, чем среднерыночная в данной локации.

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова советует выбирать квартиру без косметического ремонта, со старой мебелью — ее арендная ставка примерно на 10 процентов ниже среднего предложения на рынке, передает Life.ru.

Стали известны районы Москвы, в которых аренда жилья стала дешевле. В частности, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру снизилась на 23 процента — до 46 тысяч рублей, а в Хорошево-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.