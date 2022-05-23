Первая в этом году церемония развода караулов в Кремле состоится 28 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первая в 2022 году церемония развода пеших и конных караулов в Кремле состоится 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО).

Уточняется, что в текущем году церемония будет проводиться на Соборной площади Кремля в период с мая по сентябрь каждую субботу 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Тренировки к сезону-2022 проходили в закрытом манеже и на Соборной площади.

Церемониал развода караулов на Соборной площади Кремля проходит в теплое время года каждую субботу. Сезон 2020 года был пропущен из-за COVID-19, а в июле 2021 года проведение было поставлено на паузу на три недели.

В 2021 году любой желающий мог присутствовать на церемонии каждую субботу в теплое время года, предварительно купив билет для посещения Кремля. В ходе церемонии военнослужащие демонстрировали перестроения в различные фигуры и уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов. Кавалерийский почетный эскорт показывал зрителям виды конного построения. Церемония проходила под аккомпанемент Президентского оркестра России.