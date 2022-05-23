Замглавы МИД Руденко допустил возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

Фото: shutterstock

В Министерстве иностранных дел допускают возможность переговоров с Украиной касательно обмена пленных с «Азовстали». Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

— Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то. Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу, — цитирует дипломата РИА Новости.

В пятницу, 20 мая, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

При этом глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что судьбу боевиков националистического формирования «Азов» будет решать трибунал.

Российский лидер 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, такое решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Однако глава РФ отметил, что национальная армия собирается денацифицировать и демилитаризировать Украину, а не оккупировать ее территорию.