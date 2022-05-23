Вымогатели пытали москвича, требуя погасить несуществующий долг

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в октябре 2021 года злоумышленники проникли в квартиру на юге столицы, где напали на хозяина. Они требовали от мужчины шесть миллионов рублей якобы в счет погашения долга. Никаких задолженностей у москвича на тот момент не было. Он отказался. Тогда мужчины увели его в соседнее помещение, где некоторое время удерживали и избивали. Затем нападавшие силой посадили мужчину в машину и катались с ним по городу. Все это время они продолжали угрожать мужчине.

Испугавшись, пострадавший позвонил знакомому и попросил перевести десять тысяч долларов на счета незнакомцев. После этого злоумышленники отпустили мужчину и скрылись.

Спустя время пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Вскоре подозреваемых задержали. Двое из них оказались уроженцами Северо-Кавказского федерального округа, третий приехал из ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигуранты заключены под стражу.

18 мая в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова также возбудили уголовное дело о вымогательстве.

Подробнее о скандальной истории — в материале «ВМ».