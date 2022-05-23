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Эксперт прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Зенита»

Ирина Игнатенко
Спорт
Эксперт прокомментировал уход Артема Дзюбы из «Зенита»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уход Артема Дзюбы из петербургского «Зенита» — это знаковое событие. Об этом «360» заявил футбольный болельщик, спортивный функционер, общественный деятель Андрей Малосолов.

Он отметил, что спортсмена не принимала фанатская трибуна и многие болельщики его не очень любили из-за особенностей характера. Но вместе с тем в составе команды футболист забил немало голов и запомнился результативными играми.

— Он регулярно и очень технично забивал. То есть то, что должен делать нападающий — оказываться в нужное время в нужном месте, — он это делал регулярно, очень мастерски, технично, — сказал он.

Малосолов отметил, что команда потеряла достаточно техничного, интересного и умного футболиста. Эксперт добавил, что пока сложно сказать, где продолжит карьеру Дзюба. По мнению Малосолова, футболист может поиграть на хорошем уровне еще пару лет.

Накануне стало известно, что российский футболист Артем Дзюба объявил о своем уходе из петербургского «Зенита». Руководство команды и Дзюба не договорились по условиям нового контракта, передает Nation News.

В беседе с «Вечерней Москвой» решение игрока прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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