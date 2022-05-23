Четыре развязки на МКАД будут реконструированы в 2022–2023 годах

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Россия, Москва, МКАД, 90-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Последние четыре транспортные развязки на МКАД будут реконструированы в 2022–2023 годах. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 23 мая.

— Я думаю, что до конца года мы точно завершим Осташковское шоссе, потому что она (развязка — прим. «ВМ») в большей степени готовности. Мы завершаем, возможно, к концу года (развязку — прим. «ВМ») на улице Липецкой, в следующем году — на Алтуфьевском шоссе и улице Верхние Поля, — сказал он.

Заммэра добавил, что основной проблемой при реконструкции развязок стала подготовка площадки для работ и вынос инженерных коммуникаций.

По его словам, очистка площадки позволяет избежать попадания опор развязки в подземные коммуникации, передает телеканал «Москва 24».

До этого Бочкарев рассказал о сроках завершения строительства юго-восточной части Московского скоростного диаметра. По его словам, специалисты планируют окончить работы в 2023 году. На данный момент ведутся работы на участках, соединяющих Калужское шоссе и выход на Варшавское шоссе.