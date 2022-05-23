Диетолог Соломатина назвала идеальное время для завтрака

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Лучшим для первого приема пищи является время через полчаса–час после пробуждения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня, — отметила специалист.

Она добавила, что если человек сразу после пробуждения испытывает сильное чувство голода, то ему можно не выжидать положенное время. Соломатина рекомендует есть в первый прием пищи сложные углеводы и белок.

— Скажем, каша и творог или кусок нежирного сыра. Но можно и чередовать. Допустим, сегодня углеводный завтрак, какая-то каша, на следующий день чисто белковый — омлет с овощами, — цитирует эксперта «Москва 24».

По словам диетолога, кашу можно заменить на бутерброд с цельнозерновым или ржаным хлебом с курицей или рыбой, в который можно добавить листья салата или другие овощи.

Также Соломатина рассказала, что далеко не все каши полезны на завтрак. К «вредным», по ее словам, относятся манная и рисовая каши. В указанных крупах содержится много крахмала, поэтому такие каши имеют высокий гликемический индекс, то есть после их употребления у человека поднимается уровень сахара в крови.