Фото: МИД РФ

Украинские власти самостоятельно уничтожают свою идентичность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 23 мая.

— Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины, — сказала дипломат.

Таким образом она прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус граждан Польши на территории страны. Захарова сослалась на утечки в СМИ, согласно которым киевские власти хотят приравнять права граждан Польши к правам украинцев, за исключением возможности голосовать.

— Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное: легализуя де-факто захват своей страны, — добавила она.

Она задалась вопросом, какие претензии могут быть к крымчанам у киевского режима, если он сам «активно разбрасывается своей независимостью». Украина настолько не заинтересована в собственном суверенитете, что ищет возможность «не как его сохранить, а кому отдать», написала Захарова в Telegram-канале.

22 мая представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус граждан Польши на территории страны.