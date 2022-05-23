Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 23 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Затрудненное движение транспортных средств фиксируется 23 мая на некоторых дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в четыре балла. При этом в пиковое время ожидается от шести до семи баллов.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что на данный момент движение затруднено на внутренней стороне Нижегородской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК), на улице Сущевский Вал внешней стороны ТТК, а также на внешней стороне 78-го километра МКАД.

До этого в пресс-службе Дептранса рассказали, что в городе стартовало тестирование первого «умного» экосветофора. Отмечается, что в него встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода.

Так, если вредные выбросы превышают норму, регулятор движения самостоятельно включает фазу для пешеходов. Поэтому экосветофор сохраняет качество воздуха, не заставляет пешеходов ждать и не создает помех движению транспорта.