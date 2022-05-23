Племянник замглавы Минобороны России Евкурова погиб на Украине

Фото: Минобороны РФ

Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время специальной операции на Украине. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

— Тяжело получать вести о погибших, но в военной профессии потери, к сожалению, неизбежны. Сегодня горе пришло в семью Хамхоевых, — сказал политик.

Он уточнил, что Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. Военный окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ и проходил военную службу в Ульяновске, написал Калиматов в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Накануне стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри. По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот, жители Мариуполя, возвращающиеся сейчас в свои квартиры, находят там родственников, погибших от рук националистов.