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Москвич заказал теплицу в интернете и стал жертвой мошенника

Елена Самойлова
Происшествия
Москвич заказал теплицу в интернете и стал жертвой мошенника
Фото: Pixabay

Москвич заказал теплицу в интернете и стал жертвой мошенника. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 35-летний москвич заказал теплицу через интернет-магазин и перевел деньги по указанным реквизитам. Однако товар ему не доставили, а продавец перестал выходить на связь.

Сумма нанесенного ущерба составила около 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

До этого сообщалось о задержании мужчины, который украл дорогостоящие инструменты для маникюра.

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