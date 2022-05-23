Bild: правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Украине

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Правительство и ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки боевых машин пехоты Marder Украине. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщило издание Bild.

Уточняется, что в расположении редакции имеется внутренний документ немецкого Минобороны. Согласно документу, Германия могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые может поставить страна Украине.

Bild утверждает, что если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal, то БМП уже сейчас могли использовать украинские военные, передает РИА Новости.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Москва вынуждает Берлин заниматься поставками оружия Киеву. Он отметил, что Германия не перестанет помогать Украине.

По словам Шольца, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в Германии — противотанковое оружие, средства ПВО, амуниции. Он добавил, что страна руководствовалась принципом поставлять то оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными.