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Мэр украинского города Львова Андрей Садовой заявил, что уровень русофобии в стране является недостаточным.

— Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна, — написал глава города в своем Telegram-канале комментируя ситуацию с жалобами в его адрес в социальных сетях за уничижительное название россиян.

Президент России Владимир Путин заявил, что у западных стран не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. В условиях чудовищной русофобии, стремительно развивающейся в Европе, граждане России как никогда проявляют сплоченность. По мнению экспертов, беспрецедентный подъем патриотизма говорит о небывалой консолидации россиян, которая и в дальнейшем будет продолжать укрепляться.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов 11 мая заявил, что русофобия на территории Соединенных Штатов уже начала проявляться на бытовом уровне. В интервью американскому изданию Newsweek дипломат заявил, что каким-либо образом связанные с Российской Федерацией предприятия и учреждения подвергаются постоянным нападкам и актам вандализма. Более того, по словам российского посла, в ряде американских штатов намерены запретить продажу отечественной продукции, а сотрудников, которые говорят на русском языке, регулярно унижают.