Специалисты предупредили об опасностях таблеток с кальцием для сердца

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Ученые из клиники Кливленда пришли к выводу, что пищевые добавки с кальцием повышают риск сердечных заболеваний.

По данным научных работ, пожилые люди, которые принимают добавки с кальцием, чаще остальных умирают от кардиологических болезней и синдромов. В частности, речь идет об аортальном стенозе — скоплении кальция на лепестках клапана сердца.

Лепестки теряют подвижность из-за большого количества скопившегося на них кальция. Это вызывает нарушение процесса заполнения сердца кровью и ее отхода по организму.

Клиника Кливленда исследовала примерно 2650 пациентов с аортальным стенозом. По данным их исследований, прием кальция с витамином D и без него увеличивал риск смерти от болезней сердца практически вдвое.

Хирургическое вмешательство требовалось примерно 48 процентам таких больных. Также пациенты со стенозом на 31 процент чаще умирали по любым причинам, передает «МедикФорум».

До этого сообщалось, что витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить общее состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения. Также морковь укрепляет кровеносные сосуды при помощи витамина А.