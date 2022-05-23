Дания передаст Украине ракеты «Гарпун» и пусковые установки

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Правительство Дании намеревается передать Украине пусковую установку противокорабельной системы «Гарпун» и ракеты к ней. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче Украине пусковой установки «Гарпун» и ракет, с тем чтобы помочь Украине защитить свое побережье, — сказал военный.

По словам Остина, в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче необходимых артиллерийских систем и боеприпасов Украине, передает РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о подписании законопроекта о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Цель закона — упростить оказание военной помощи Киеву.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что США так или иначе вернут часть выданных Украине средств, как это было в случае с ленд-лизом для СССР.

После Второй мировой войны Штаты заявили, что Советский Союз должен выплатить 2,6 миллиарда долларов. В течение 43 лет страны никак не могли договориться об итоговой сумме долга, пока в 1990 году не сошлись на 674 миллионах долларов.