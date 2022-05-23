Мужчина погиб во время строительных работ в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Академика Семёнова Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели 36-летнего мужчины на юго-западе города. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины на юго-западе Москвы, — рассказала она.

По словам Нефедовой, 36-летний мужчина занимался ремонтом на территории частного домовладения на улице Академика Семенова. Он погиб, упав с высоты. Сейчас прокуратура контролирует ход процессуальной проверки произошедшего.

20 мая Нефедова сообщила, что строитель погиб в центре Москвы из-за обрушившейся на него конструкции. По ее словам, 20 мая в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке проводились строительные работы, где на мужчину упала бетонная конструкция, в результате чего он скончался.