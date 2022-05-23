Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина погиб во время строительных работ в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчина погиб во время строительных работ в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Академика Семёнова Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели 36-летнего мужчины на юго-западе города. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины на юго-западе Москвы, — рассказала она.

По словам Нефедовой, 36-летний мужчина занимался ремонтом на территории частного домовладения на улице Академика Семенова. Он погиб, упав с высоты. Сейчас прокуратура контролирует ход процессуальной проверки произошедшего.

20 мая Нефедова сообщила, что строитель погиб в центре Москвы из-за обрушившейся на него конструкции. По ее словам, 20 мая в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке проводились строительные работы, где на мужчину упала бетонная конструкция, в результате чего он скончался.

Москва Смерть Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте