Сенатор Пушков высмеял польские власти за решение разорвать контракт с «Газпромом»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков в минувший понедельник, 23 мая, с иронией прокомментировал решение польских властей досрочно разорвать межправительственное «ямальское» соглашение о поставках российского газа.

По его словам, Варшава, разрывая соглашение с «Газпромом», делает вид, что ей не нужно российское «голубое топливо». При этом тот же российский газ закупается в Германии по завышенным ценам.

— На деле тем самым Польша подтверждает, что (российский газ ей, — прим. ред.) нужен. Чисто польский стиль, — написал член верхней палаты российского парламента в своем Telegram-канале.

Минувшим утром, 23 мая, Варшава заявила о досрочном выходе из двустороннего соглашения с Россией, подписанного в 1993 году, не дожидаясь его завершения в конце нынешнего года.

Говоря о судьбе польского участка газопровода «Ямал-Европа», по которому осуществлялась транспортировка топлива, уполномоченный правительства Польши Петр Наимский подчеркнул, что инфраструктуру можно переориентировать на поставки из соседней Германии.