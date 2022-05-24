В Госдуму до 31 июля внесут проект закона о реформе накопительной пенсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Министерством финансов и Центробанком России, должен поступить в Государственную думу до конца июля, заявил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во вторник, 24 мая.

Документ предполагает поправку о налоговых вычетах в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства, а также страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей. Парламентарий отметил, что между Минфином и ЦБ РФ отсутствуют разногласия по законопроекту.

При этом, как пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники, вряд ли реформа будет проведена в нынешнем году. Поэтому все ранее замороженные добровольные накопления останутся таковыми для российских пенсионеров.

Мораторий на пенсионные накопления действует последние восемь лет — 6 процентов от зарплаты жителей РФ в счет накопительной части пенсии направляются в ее страховую часть. До «заморозки» из 22 процента от зарплаты 6 шли на отдельный накопительный счет, который можно было дополнительно пополнять.

Накануне стало известно, что порядок выплаты пенсий по потере кормильца поменяют в России с 1 июня.