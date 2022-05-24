Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина использовала соцсети для координации ударов по российским силам

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина использовала соцсети для координации ударов по российским силам
Фото: depositphotos

Российские силовые структуры раскрыли деятельность сети закрытых сообществ украинских спецслужб на брошенных Киевом территориях для наведения ударов, в результате которых гибли военные из РФ и ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации собеседников издания, в небольших городах, брошенных украинскими войсками, сотрудники СБУ набирали своих агентов прямо из социальных сетей.

— Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб, — объяснил источник.

После этого жители освобожденных российскими силами территорий получали в свой личный чат сообщение, которое приглашает к сотрудничеству. Таким образом, по данным российских силовиков, была создана шпионская сеть.

В начале мая стало известно, что Служба внешней разведки (СВР) Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Так Киев попытался сыграть свою роль в урегулировании конфликта на территории Приднестровья.

Украина Социальные сети Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Все мнения
О проекте