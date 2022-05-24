Украина использовала соцсети для координации ударов по российским силам

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Российские силовые структуры раскрыли деятельность сети закрытых сообществ украинских спецслужб на брошенных Киевом территориях для наведения ударов, в результате которых гибли военные из РФ и ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации собеседников издания, в небольших городах, брошенных украинскими войсками, сотрудники СБУ набирали своих агентов прямо из социальных сетей.

— Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб, — объяснил источник.

После этого жители освобожденных российскими силами территорий получали в свой личный чат сообщение, которое приглашает к сотрудничеству. Таким образом, по данным российских силовиков, была создана шпионская сеть.

В начале мая стало известно, что Служба внешней разведки (СВР) Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Так Киев попытался сыграть свою роль в урегулировании конфликта на территории Приднестровья.