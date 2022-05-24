Похолодание до 10 градусов пообещали жителям и гостям Москвы 24 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В предстоящий понедельник, 24 мая, столичный регион попадет в тыл циклона. При облачной погоде с прояснениями местами в Москве пройдет небольшой кратковременный дождь. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в столице прогреется максимум до 10 градусов выше нуля, по области — до 12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление к середине дня будет составлять 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном мегаполисе погода индифферентная, без резких колебаний метеопараметров: атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха близки к климатическим значениям, — заметили специалисты.

В минувший понедельник, 23 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек москвичам и жителям столицы дождь и даже снег на предстоящей неделе. При этом ближе к концу семидневного цикла он пообещал потепление в столичном регионе.