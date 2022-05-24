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Лавров: РФ серьезно подумает о необходимости возобновления отношений с Западом

Полина Долганова
В мире
Лавров: РФ серьезно подумает о необходимости возобновления отношений с Западом
Фото: МИД РФ

Если западная сторона захочет что-либо предложить России по вопросу восстановления отношений, то Москва подумает, насколько в этом есть необходимость. Такое мнение выразил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

— Это зависит целиком от западных стран, — отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что Россия будет полагаться только на свои силы и на те страны, которые ведут независимую политику и доказали свою надежность, передает РИА Новости.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале список стран, которые ввели наибольшее количество санкций в отношении России. Володин добавил, что перечисленные государства виноваты в нынешних проблемах и будущих трудностях на мировой арене. Так, по оценкам Володина, Соединенные Штаты ввели в отношении России 1983 санкции, Канада — 1402, Швейцария — 1361, Великобритания — 1360, Евросоюз — 1199, Австралия — 1150 и Япония — 902.

Некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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