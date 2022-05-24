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Зеленский заявил о наличии у Украины плана Б на случай его гибели

Полина Долганова
В мире
Зеленский заявил о наличии у Украины плана Б на случай его гибели
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у правительства его страны есть запасной план на случай его гибели. Об этом он сообщил в понедельник, 23 мая.

— Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента, — отметил украинский лидер.

Он добавил, что киевская власть готова к передаче полномочий в руки нового лидера.

Зеленский подытожил, что Киев разделил правительство на две части, чтобы государство было защищено в случае гибели президента, передает газета «Известия».

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива во вторник, 10 мая, заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут попытаться сменить власть в стране, сделав его виновным в поражении в Мариуполе. При этом в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота. На данном этапе представители киевского режима пытаются разрешить данную проблему, подытожил Кива.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такое решение было принято на фоне обострившейся ситуации на Украине.

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