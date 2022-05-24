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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 24 мая

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 24 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

На некоторых участках московских дорог вечером во вторник, 24 мая, ожидается затрудненное движение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что участки с затрудненным движением транспорта будут встречаться в основном в центре города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце.

Кроме того, в связи со строительными работами, движение будет затруднено на участках 85-го и 90-го километров МКАД, Рижской и Лужнецкой эстакадах, в районе дома 198 по проспекту Мира, а также на Волгоградском проспекте, дом 49.

Чтобы сэкономить время, жителям столицы порекомендовали в вечерний час пик для поездок по городу пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что в столице стартовало тестирование первого «умного» экосветофора, в который встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода.

Так, если вредные выбросы превышают норму, регулятор движения самостоятельно включает фазу для пешеходов. Поэтому экосветофор сохраняет качество воздуха, не заставляет пешеходов ждать и не создает помех движению транспорта.

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