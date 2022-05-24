Украинские военные разбомбили элитный поселок под Харьковом
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Военные из состава сил ВСУ повредили здания в элитном поселке под Харьковом, применив артиллерию. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.
В населенном пункте отдыхали представители бизнеса и правоохранители. Поселок располагается под Изюмом неподалеку от Оскольского водохранилища, рядом с границей с Донецкой народной республикой (ДНР).
В результате обстрела в поселке оказались разрушены деревянные здания, а кирпичные постройки были повреждены осколками.
Все местные жители покинули территорию поселка и оставили там автомобили, катера и яхты, передает РИА Новости.
Недавно солдаты Украины также обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.