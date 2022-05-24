Дом по программе реновации возведут на востоке Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

На Зеленом проспекте возведут дом по программе реновации, он будет рассчитан на 356 квартир. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По проекту здание будет оборудовано подземной автостоянкой площадью более 39 тысяч квадратных метров. Здание состоит из пяти секций разной этажности.

Всего в новостройке будет 356 квартир: 248 — двухкомнатных, 64 — однокомнатные и 44 — трехкомнатные. Помимо этого, в доме появятся помещения, спроектированные для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями.

Яковлева отметила, что внутренняя отделка будет выполнена в соответствии с постановлением правительства Москвы. В квартирах выполнят отделку стен, уложат ламинат и плитку в санузлах, установят сантехнику, кухонную мойку и многое другое.

Снаружи специалисты облицуют дом керамическим кирпичом. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице будут увеличены темпы строительства жилья по программе реновации. По его словам, это необходимо для того, чтобы как можно быстрее вводить объекты в эксплуатацию.