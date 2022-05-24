Эксперты дали советы новичкам по поиску первого места работы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Чтобы поиск новой работы не затянулся, студентам и людям без опыта работы следует придерживаться нескольких правил. О них рассказали представители сервиса «Авито Работа».

По словам экспертов, при поиске работы важно проявлять активность. Вне зависимости от того, нужно найти временную подработку или полноценную работу, стоит использовать все возможные каналы для поиска.

Если нет опыта работы, это не означает, что не должно быть составлено резюме. В нем можно описать задачи, которые соискателю приходилось решать на стажировках, во время практики в вузе или при участии в добровольческих проектах. Также важны данные об образовании и имеющихся навыках. Можно указать информацию о зарплатных ожиданиях.

Кроме того, не стоит пренебрегать сопроводительными письмами, особенно если работодатель указывает на это в описании вакансии. В нем можно указать, какую пользу ваши навыки и умения могут принести организации.

На собеседовании необходимо проявлять активность и заинтересованность, также важно уточнить все формальные вопросы, передает РИАМО.

Финансовый разрыв между зарплатами мужчин и женщин намного меньше, чем принято считать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.