Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник, 24 мая.

По данным на 10:00 курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Курс евро в начале торгов на Мосбирже теряет 1,5 рубля, опускаясь до 58,6 рубля.

Помимо этого, в начале основной сессии во вторник российский рынок акций показывает разнонаправленную динамику ведущих индексов.

Таким образом, индекс Мосбиржи находился на отметке 2300,11 пункта и начал снижение на 0,77 процента. В результате он достигает отметки 2284,15 пункта.

Долларовый индекс РТС снижался на 0,12 процента — до 1 252,14 пункта. Однако позже показал рост на 0,74 процента — до 1262,96 пункта, отмечается на сайт биржи.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, если человек не планирует активно ездить в другие страны, то ему нет смысла покупать валюту.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что в скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Согласно прогнозу специалиста ожидать подъема стоимости доллара и евро можно во втором полугодии.