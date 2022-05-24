Делегация КНР опровергла заявление об уходе с форума в Давосе

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Информация о том, что китайская делегация не стала аплодировать и покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, является фейком. Об этом во вторник, 24 мая, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей делегации Китая.

— Как сообщила «Синьхуа» китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, — цитирует сообщение РИА Новости.

23 мая член палаты представителей США Майкл Маккол сообщил, что члены делегации из Китая на международном экономическом форуме в Давосе не присоединились к аплодисментам после выступления президента Украины Владимира Зеленского. При этом политик продемонстрировал в эфире телеканала CNN фотографию, на которой делегаты из КНР сидят в окружении аплодирующих людей. Маккол убежден, что таким образом делегация послала «четкий сигнал», что они не поддерживают Украину и Зеленского.