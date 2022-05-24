Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Делегация КНР опровергла заявление об уходе с форума в Давосе

Полина Долганова
В мире
Делегация КНР опровергла заявление об уходе с форума в Давосе
Фото: Depositphotos

Информация о том, что китайская делегация не стала аплодировать и покинула зал после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, является фейком. Об этом во вторник, 24 мая, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей делегации Китая.

— Как сообщила «Синьхуа» китайская делегация на Всемирном экономическом форуме, во время выступления Владимира Зеленского она вела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, — цитирует сообщение РИА Новости.

23 мая член палаты представителей США Майкл Маккол сообщил, что члены делегации из Китая на международном экономическом форуме в Давосе не присоединились к аплодисментам после выступления президента Украины Владимира Зеленского. При этом политик продемонстрировал в эфире телеканала CNN фотографию, на которой делегаты из КНР сидят в окружении аплодирующих людей. Маккол убежден, что таким образом делегация послала «четкий сигнал», что они не поддерживают Украину и Зеленского.

иностранные делегации Владимир Зеленский Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте