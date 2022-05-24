Греческие импортеры перешли на оплату газа в рублях

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Все греческие компании, которые получают газ из России, перешли на новый порядок оплаты Газпрому. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях, — цитирует собеседника РИА Новости.

По его словам, срок оплаты за поставки голубого топлива за апрель наступает 25 мая. Средства должны поступить на специальный счет за два дня до установленного срока.

24 мая стало известно, что представители болгарских властей в ближайшее время встретятся с представителями Европейской комиссии для обсуждения российских требований оплачивать поставки газа в рублях. Об этом сообщил глава Минэнерго Болгарии Александр Николов.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.