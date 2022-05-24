Психолог назвал плюсы отказа от соцсетей

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Отказ от социальных сетей благотворно влияет на самочувствие людей. Об этом сообщил психолог Александр Дэнверс.

В исследовании приняли участие 154 человека. Одной группе испытуемых предлагалось вести привычный образ жизни, а другой — отказаться от использования социальных сетей.

Психолог отметил, что справиться с заданием смогли не все, но всем участникам эксперимента удалось существенно сократить время пребывания в интернете.

По результатам эксперимента выяснилось, что отказ от интернета и соцсетей существенно снизил уровень тревожности у испытуемых, передает Nation News.

Ранее эксперты сообщили, что интернетом в России пользуются 80 процентов населения старше 12 лет, что составляет 97,5 миллиона человек.

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов дал несколько рекомендаций, как с пользой для себя провести время вне интернета. Например, можно заняться спортом, попробовать себя в творчестве, убраться дома или дать себе немного отдыха. Можно почитать любимую книгу, посмотреть сериал, сходить в кино или театр.