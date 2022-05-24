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В России выявили 3785 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 3785 случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 90 граждан, еще 2466 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6352 человека.

В России выявили 3785 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражений коронавирусом может произойти осенью текущего года. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что осенью в стране можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и COVID-19.

20 мая стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ за прошлую неделю составил 36,8 процента. Вакцинация первым компонентом в стране проведена 91 334 540 раз, вакцинация полного цикла — 87 304 035 раз. Неделю назад показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента.

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