Московские врачи вылечили 359 человек от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 359 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровело более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 172 новых случая заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 123 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 79 пациентов, а 15 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

До этого глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала, что доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти. По ее словам, такой исход возможен при ослаблении иммунитета.

20 мая иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции. Он добавил, что ближайший наиболее опасный период будет середина сентября.