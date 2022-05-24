Четыре сапера пострадали при обследовании территории завода «Азовсталь»

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Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в ходе обследования открытой территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что специалисты проверяли территорию комбината на наличие мин.

Двоих саперов доставили в больницу, еще один специалист проходит амбулаторное лечение. Четвертому члену отряда провели операцию, он пребывает в тяжелом состоянии.

20 мая глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.