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Захарова прокомментировала заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС

Полина Долганова
В мире
Захарова прокомментировала заявление премьера Нидерландов о членстве Украины в ЕС
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова нидерландского премьер-министр Марка Рютте о небольших шансах Украины на вступление в Евросоюз пословицей «обещать — не значит жениться». Об этом во вторник, 24 мая, она написала на своей странице в Telegram.

— Много слов потратил Премьер Нидерландов на объяснение очевидного: обещать — не значит выходить замуж. В устаревшем варианте — жениться, — заявила представитель МИД.

До этого СМИ сообщили, что Рютте оценил шансы Украины на вступление в ЕС как небольшие. Он напомнил, что до начала российской спецоперации Украина была очень далека от статуса кандидата на вхождение в состав союза.

Несколько западных стран блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. По словам Кумоха, президент Польши Анджей Дуда будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на экономическом форуме в Давосе.

Украина Евросоюз (ЕС) Мария Захарова
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