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Врачи назвали восемь недопустимых привычек после 40 лет

Анастасия Колоскова
Общество
Врачи назвали восемь недопустимых привычек после 40 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врачи перечислили восемь привычек, которые могут существенно навредить здоровью людей старше 40 лет. Рекомендации медиков приводит издание ETNT.

Эксперты отмечают, что, к таковым относится, в первую очередь, отказ от регулярных медицинских проверок врачей, в том числе, офтальмолога.

По словам врача-оптометриста Дженнифер Уодман, раннее выявление заболеваний глаз, таких как катаракта или глаукома, позволит избежать негативных последствий. Она напомнила о важности своевременной диагностики, так как многие недуги развиваются бессимптомно.

Также к вредным привычкам после 40 лет врачи относят игнорирование солнцезащитных средств и отказ от ухода за кожей. Они советуют не выходить на улицу без нанесения SPF-продуктов и регулярно увлажнять кожу при помощи масла Ши, масла какао или гиалуроновой кислоты.

Среди негативных факторов для здоровья после 40 лет, врачи также назвали дефицит витамина D.

— Нехватка витамина D после 40 лет может влиять на настроение, состояние костей, мышц и зубов. Если не получается восполнить количество витамина за счет солнечного света, то можно добавить его в свой рацион с помощью определенных продуктов, таких как грибы, яичный желток или жирная рыба, — цитирует профессора Якоба Хаскаловича Lenta.ru.

В список вредных привычек врачи также внесли переутомление, нездоровое питание, зацикливание на мелочах и чувство одиночества.

Эксперт по оздоровлению Джули МакКлюр посоветовала не забывать заботиться о себе и не жертвовать личным временем ради других приоритетов.

Ранее семейный врач Томи Митчелл перечислил вредные привычки, которые негативно влияют не только на здоровье, но и на отношения между людьми.

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