Эксперт дала советы, как вести себя при нападении бродячих собак

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Член «Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными» Ольга Фаттуш рассказала, почему именно с наступлением тепла бродячие собаки становятся агрессивными и как с минимальными потерями пережить встречу с животными.

По ее словам, собаки становятся опаснее весной и осенью — когда приносят потомство. Зачастую агрессия связана с защитой щенков. Часто бродячие собаки обитают на территории промзон и окраинах города.

Эксперт добавила, что собака вряд ли будет нападать просто так. Но если все же неприятная встреча случилась, то лучше не предпринимать никаких агрессивных действий.

— Очень хорошо собака реагирует на вытянутую руку и на громкое «Стоп». Постойте, подождите или тихо двигайтесь, но не убегайте, потому что собака начнет играться. Лучше всего позвать кого-то на помощь, — отметила Фаттуш в комментарии «Невским новостям».

Накануне жертвами нападения трех больших собак в Санкт-Петербурге стали женщина и 10-летний ребенок. Инцидент произошел в Выборгском районе Северной столицы, передает «Царьград».

Владельцам собак, напавших на человека, может грозить административная ответственность. О внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «Вечерней Москве» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в субботу, 14 мая.