«Непонятно»: Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров

Фото: Администрация Президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он видит «много непонятного» в выборе журнала Time, который составил рейтинг самых влиятельных политических лидеров в мире. Свое мнение на этот счет пресс-секретарь президента РФ высказал во вторник, 24 мая.

В списке журнала присутствуют президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. При этом статью о российском политике писал Алексей Навальный, а статью о Зеленском — президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных — это тоже трудно понять, — цитирует Пескова РИА Новости.

В прошлом году предпринимателя Илона Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь. Его компания SpaceX, как уточняется, обогнала Boeing, чтобы «завладеть» космическим будущим Америки. При этом Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, что позволило Маску стать самым богатым частным лицом в истории.