Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Непонятно»: Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров

Полина Долганова
Общество
«Непонятно»: Песков прокомментировал публикацию Time про мировых лидеров
Фото: Администрация Президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он видит «много непонятного» в выборе журнала Time, который составил рейтинг самых влиятельных политических лидеров в мире. Свое мнение на этот счет пресс-секретарь президента РФ высказал во вторник, 24 мая.

В списке журнала присутствуют президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. При этом статью о российском политике писал Алексей Навальный, а статью о Зеленском — президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных — это тоже трудно понять, — цитирует Пескова РИА Новости.

В прошлом году предпринимателя Илона Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь. Его компания SpaceX, как уточняется, обогнала Boeing, чтобы «завладеть» космическим будущим Америки. При этом Tesla контролирует две трети рынка электромобилей, что позволило Маску стать самым богатым частным лицом в истории.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте