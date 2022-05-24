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Загрутдинов: Началось благоустройство территории детской поликлиники в Савеловском районе

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Началось благоустройство территории детской поликлиники в Савеловском районе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Вятская улица, 35с4 Карта всех событий

Специалисты приступили к благоустройству территории детской поликлиники в Савеловском районе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строители приступили к благоустройству прилегающей территории: выравнивают грунт и формируют основания под детскую площадку. На финишной стадии фасадные работы. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 87 процентов, — сказал он.

В рамках благоустройства территории специалисты оборудуют велопарковку и современную детскую площадку. Помимо этого, будут проведены работы по высадке газона, кустарников и деревьев.

В четырехэтажном здании поликлиники разместятся необходимые служебные помещения. Также подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства скоропомощного комплекса ГКБ имени В. М. Буянова. По его словам, здание готово на 46 процентов.

Строительство Рафик Загрутдинов Больницы
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