Загрутдинов: Началось благоустройство территории детской поликлиники в Савеловском районе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Специалисты приступили к благоустройству территории детской поликлиники в Савеловском районе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строители приступили к благоустройству прилегающей территории: выравнивают грунт и формируют основания под детскую площадку. На финишной стадии фасадные работы. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 87 процентов, — сказал он.

В рамках благоустройства территории специалисты оборудуют велопарковку и современную детскую площадку. Помимо этого, будут проведены работы по высадке газона, кустарников и деревьев.

В четырехэтажном здании поликлиники разместятся необходимые служебные помещения. Также подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан.

До этого Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства скоропомощного комплекса ГКБ имени В. М. Буянова. По его словам, здание готово на 46 процентов.