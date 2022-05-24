В Кремле прокомментировали увольнение российского дипломата в ООН

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об увольнении российского дипломата в Организации Объединенных Наций (ООН). Свое мнение на этот счет он высказал во вторник, 24 мая.

По словам пресс-секретаря президента РФ, дипломат выступил против консолидированной позиции целого государства. При этом он отметил, что в Кремле не знакомы с заявлением дипломата Бориса Бондарева.

— Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Позиция. Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны, — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация, что советник России при ООН в Женеве Борис Бондарев уволился и выступил против действий России на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.