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Шойгу заявил, что Россия специально замедляет темпы наступления на Украине

Антон Махов
Политика
Шойгу заявил, что Россия специально замедляет темпы наступления на Украине
Фото: Минобороны РФ

Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине, чтобы позволить провести эвакуацию и избежать тем самым ненужных жертв среди мирного населения. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Минобороны ОДКБ.

— Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры, — пояснил Шойгу.

Также он заявил, что российская армия наносит удары по огневым позициям и объектам противника с помощью высокоточного оружия. Она не атакует мирных жителей в отличие от Вооруженных сил Украины, приводит слова министра РИА Новости.

Ранее Шойгу сообщил, что Россия будет продолжать спецоперацию, несмотря на поддержку Украины Западом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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