Путин: Экономика России будет открытой в новых условиях

Фото: Администрация президента РФ

Экономика России останется открытой даже в условиях санкционного давления. Об этом во вторник, 24 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страна будет расширять сотрудничество с теми странами, которые в этом заинтересованы.

— Мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Он добавил, что для сохранения открытого формата российской экономики необходимо организовать в стране платежную инфраструктуру в национальных валютах и наладить научно-технологические связи.

Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что России удается справляться с западными санкциями. Об этом, по его словам, свидетельствуют многие макроэкономические показатели.

Некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.