Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Путин: Экономика России будет открытой в новых условиях

Полина Долганова
Экономика
Путин: Экономика России будет открытой в новых условиях
Фото: Администрация президента РФ

Экономика России останется открытой даже в условиях санкционного давления. Об этом во вторник, 24 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, страна будет расширять сотрудничество с теми странами, которые в этом заинтересованы.

— Мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Он добавил, что для сохранения открытого формата российской экономики необходимо организовать в стране платежную инфраструктуру в национальных валютах и наладить научно-технологические связи.

Накануне в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что России удается справляться с западными санкциями. Об этом, по его словам, свидетельствуют многие макроэкономические показатели.

Некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Санкции Владимир Путин Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте