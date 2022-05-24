Астрологи назвали самые меркантильные знаки зодиака

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Эксперты по звездному небу составили топ-4 знаков зодиака, представители которых ставят во главу угла не отношения, а личное финансовое благополучие.

Так, Скорпионы наделены врожденной интуицией в отношении финансов. Они отличаются непредсказуемостью и страстностью и чувствуют себя не в своей тарелке, если они стеснены в средствах. Рожденным под этим знаком зодиака чрезвычайно важно состояться в жизни, для чего они готовы буквально идти по головам. Подсознательном этих людей тянет туда, где они смогут обрести материальное благополучие.

Тельцы любят жизнь и те блага, которые она дает. Они ценят комфорт и слывут известными эстетами и гурманами. В качестве партнеров эти люди выбирают обладателей приличного дохода. Представители этого знака трудолюбивы, благодаря чему они добиваются поставленных целей и живут, ни в чем себе не отказывая.

Девы стремятся к порядку во всем, в том числе и в кошельке. Их отличает фундаментальность мышления и точное понимание желаемого. Когда представители этого знака ищут партнера, то обязательно обращают внимание на личную выгоду от отношений. Они умеют фильтровать полученную от окружающих информацию, однако с радостью оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Рассудительные и практичные Козероги стойко переносят сложности. Они карьеристы до мозга костей и стремятся доказать остальным свою успешность. Эти люди умеют много зарабатывать и тратить таким образом, чтобы не остаться на мели. Часто из-за их бизнес-дел могут пострадать другие сферы жизни. Поэтому им нужно помнить о необходимости отдыха, пишет Life.ru.

Астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий назвал пять знаков зодиака, у которых чаще других развиваются психические расстройства.