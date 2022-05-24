Суд арестовал пранкеров, распыливших женщине в лицо перцовку в Измайловском парке

Фото: СК РФ

Измайловский суд вынес обвинительный приговор в отношении пранкеров, распыливших женщине в лицо перцовку в Измайловском парке. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, суд приговорил Е. Дмитерко и И. Малихова к трем годам лишения свобод в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с Малихова взыскано 220 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей. Дмитерко ранее уже возместил ущерб в размере 250 тысяч рублей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 25 августа 2021 года в Измайловском парке. Двое 40-летних мужчин подошли к женщине, и, воспользовавшись тем, что она не смогла оказать сопротивления, один из них брызнул ей в лицо из газового баллончика. Содержимым оказался капсаицин (вещество, вызывающее сильное жжение, боль, слезоточивость и отделение слизи при попадании на слизистую оболочку — прим. «ВМ»).

Второй обвиняемый снимал происходящее на камеру. Впоследствии злоумышленники опубликовали видео в социальной сети.