Более двух тысяч семей воспользовались помощью города при переезде по реновации в ЮВАО Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В новые квартиры по программе реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы переехали 2916 семей, при этом 2161 семья воспользовалась услугой «Помощь грузчиков при переселении». Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин во вторник, 24 мая.

— Всем участникам программы реновации город оказывает содействие при переезде. Они могут бесплатно воспользоваться помощью грузчиков. Для этого семье, которая начала переезд в новую квартиру по программе реновации, достаточно обратиться в центр информирования по переселению или воспользоваться онлайн-суперсервисом, — напомнил Левкин.

По его словам, на данный момент на юго-востоке города идет заселение 24 новостроек, 4894 семьи из 66 старых домов уже приступили к переезду. Кроме того, специалисты занимаются проектировкой 41 здания и возведением 24 построек. При этом 28 корпусов уже ввели в эксплуатацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали, какие объекты открываются в новостройках по реновации. Чаще всего в нежилых помещениях открываются предприятия малого и среднего бизнеса.