РФ вводит ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Британии

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Россия на основе взаимности вводит персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— В ответ на принятое в марте этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента, — отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что Россия продолжит расширять британский «стоп-лист» с персональными ограничениями.

До этого Россия ввела персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента.

21 мая МИД России опубликовал список из 963 граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд в РФ в качестве ответной меры на постоянной основе. Отмечается, что все действия Вашингтона, направленные против Москвы, «будут и впредь получать должный отпор».

Кроме того еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о блокировке шестого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. При этом он выразил оптимистичный настрой по поводу того, что соглашение все же будет достигнуто.