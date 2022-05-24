Психологи рассказали, как сформировать у ребенка интерес к учебе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Чтобы у ребенка появился интерес к учебе, важно поощрять его любознательность, помогать в формировании стойкого увлечения чем-либо. Важно также хвалить ребенка даже за малые успехи, не осуждать за плохие оценки. Об этом рассказали психологи.

Важно, чтобы у ребенка появилась мотивация учиться еще в дошкольном возрасте, он должен понимать, что есть дела, которые делать необходимо. Психолог Диана Лобанова советует чаще хвалить ребенка даже за маленькие его успехи, не осуждать за плохую отметку. Важно пояснить ребенку, чем может быть полезен тот или иной предмет школьной программы. Также стоит чаще предлагать походы на совместные познавательные мероприятия.

Она добавила, что родителям нужно регулярно уделять время собственному развитию, поскольку ребенок в первую очередь берет пример со взрослых.

Психолог Ирина Бахтина также подчеркнула, что необходимо формировать у детей не поверхностный, а глубокий интерес к чему-либо. Важно находить новую информацию, практиковать, изучать, помогать ребенку пройти этот путь к формированию познавательной мотивации, передает РИАМО.

Родители, пытаясь замотивировать школьников на учебу, часто выбирают самый простой путь — платить деньги. Чем опасен этот способ, рассказала детский психолог Полина Заргарова.