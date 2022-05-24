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Психологи дали советы родителям, как помочь ребенку в период сдачи ЕГЭ

Ирина Игнатенко
Общество
Психологи дали советы родителям, как помочь ребенку в период сдачи ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для того чтобы помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ, достаточно просто оказать ему поддержку и стать для него опорой. Такой совет дали психологи родителям старшеклассников.

— Доверительные и гармоничные отношения в семье — это базис, тот фундамент, на котором стоит психологическая стабильность. Не пугайте детей плохой отметкой, «крахом всей жизни» из-за неудачи на экзамене, — посоветовала психолог Ирина Бахтина.

В период подготовки к экзаменам важно не забывать об отдыхе. Можно снять стресс при помощи любимого хобби: рисования, рукоделия, занятия музыкой.

Медицинский психолог Диана Лобанова добавила, что родителям необходимо понимать, что ЕГЭ — это достаточно сильный стресс для детей, первое их ответственное испытание в жизни. По ее словам, необходимо проводить беседы с ребенком о том, что экзамен — это всего лишь одно из жизненных испытаний, которое предстоит пройти любому ученику, передает РИАМО.

В 2021 году заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что ЕГЭ в России отменят не раньше чем через пять лет, хотя в силу сложности вопроса процесс может растянуться и на десятилетие.

ЕГЭ Психология Экзамены
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